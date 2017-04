நொடிக்குள் திருடிச் செல்லும் இளைஞன்...அதிர்ச்சியளிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் - வீடியோ

தஞ்சையில் ஒரு தனியார் விடுதியின் அறையில் ஒரு இளைஞன் வேகமாக புகுந்து, கைப்பையைத் திருடிச் செல்லும் காட்சி அங்குள்ள சிசிடிவி கேமிராவில் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

In a CCTV camera footage, a manager of a lodge opened his room with his hand bag. After he entered a youth entering into that room and taking that bag and ran away.