காதல்.. கடைசியில் மரணம்.. தற்கொலை என வழக்கு முடித்து வைப்பு! இளவரசன் வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

தலித் வாலிபர் இளவரசன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவத்தை விசாரித்த சிபிசிஐடி அது தற்கொலை என அறிக்கை தாக்கல் செய்தது. அதை ஏற்று ஹைகோர்ட் அந்த வழக்கை தற்கொலை என முடித்து வைத்தது.

English summary

A timeline of Ilavarasan death case, which is declared as suicide by the High court.