தேர்வு முடிவும் மாணவர்கள் ரியாக்ஷனும்... அசத்தல் வீடியோ... கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க!!

ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவு இன்று வெளியானதை தொடர்ந்து அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையும் சினிமா பாடல்களோடு ஒப்பிட்டு அசத்தல் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A troll video has been created by the netizens about exam results on Socialmedia.This video became viral on internet.