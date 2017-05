பாம்பன் பாலத்தில் விபத்து: அந்தரத்தில் தொங்கிய வேன்... அதிர்ஷவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்

ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பாம்பன் பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்த வேன் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தறிகெட்டு ஓடியதில் தடுப்பு சுவற்றில் அந்தரத்தில் தொங்கியது. இதனால் உயிரிழப்புகள் ஏதும் இல்லை.

English summary

A 12 members from Virudhunagar was going to Rameswaram in Van. While rain drizzling, the van enters into pamban bridge, it lost its control and hang on the wall of bridge.