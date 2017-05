எங்கள் ஊரில்தான் டாஸ்மாக் திறக்கனும்.. பஞ்சாயத்தில் தீர்மானம்.. திருப்பூர் அருகே இப்படி ஒரு கிராமம்

டாஸ்மாக் வேண்டாம் என்று போராடும் மக்கள் மத்தியில்,எங்கள் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையைத் திறந்துகொள்ளுங்கள் என்று ஆதரவு தெரிவித்து விநோத கிராமமாக மாறியுள்ளது வீரணம்பாளையம்.

English summary

The Veeranampalayam Village Panjayat decided to open a TASMAC bar in their area. Shortly shop will open in near to Kangayam at Tirupur District.