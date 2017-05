கள்ளக்காதலை விடமறுத்த மனைவி.. வெட்டிக் கொன்ற கணவன்.. ஆரல்வாய் மொழி அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கள்ளக்காதலை கைவிடமறுத்த மனைவியை கணவரே வெட்டிக்கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Near in Aralvaimozhi, a wife killed by her husband For not leaving her illicit lover. Husban has been arrested by the police.