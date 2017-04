தெரு நாய்க்குட்டிகளுக்கு உணவளித்த இளம் பெண் மீது தாக்குதல்... சென்னையில் கணவன், மனைவி அராஜகம்!

சென்னையில் நாய்க்குட்டிகளுக்கு உணவளித்த இளம்பெண்ணை தாக்கிய கணவன்ன மனைவி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

A 31 years old woman beaten by a couple in chennai Choolaimedu for feeding stray dogs.