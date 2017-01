அலங்காநல்லூரில் 3வது நாளாக ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்.. பெண் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக அலங்காநல்லூரில் மூன்றாவது நாளாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பெண் ஒருவர் திடீரென மயங்கிய விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A woman fainted in Madurai alanganallur who were participated in hunger strike or Jallikattu. The woman taken to hospital by the police.