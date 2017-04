மானாமதுரை அருகே பெண் போலீஸ் மர்ம மரணம்... கணவரே அடித்து கொலை செய்தாரா?

மானாமதுரை அருகே பெண் போலீஸ் ஒருவர் வீட்டில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A woman police died in mysteriously in a house near Manamadurai. The police are conducting a serious investigation with regard this to her husband.