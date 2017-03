கள்ளக்காதலி கொடுத்த செக்ஸ் டார்ச்சர்.. தாங்க முடியாமல் போட்டுத் தள்ளிய கள்ளக்காதலன்!

தருமபுரி மாவட்டம், அரூர் மாவட்டத்தில் செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுத்த பெண்ணை கொலை செய்த கள்ளக்காதலனை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

A Lady from Harur was murdered by a man who had illegal relationship with her. Police has arrested the person.