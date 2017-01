முந்திரிகாட்டில் கொல்லப்பட்ட இளம்பெண்... கள்ளக்காதலன் வாக்குமூலம்!

அரியலூர் அருகே அண்மையில் இளம் பெண் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இதுதொடர்பாக அவரது கள்ளக்காதலனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

A women's body recovered by police three days before.She killed by her Illicit lover named Anbarasan. Police arrested him and investigating.