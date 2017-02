திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ரகளை.. சட்டசபை ஊழியர் மயக்கம்... ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு செல்லப்பட்டார்!

சட்டசபையில் திமுக நடத்திய ரகளையால் சட்டசபை ஊழியர் ஒருவர் மயக்கமடைந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

An injured official being taken to hospital following massive ruckus in the assembly #floortest #TamilNadu pic.twitter.com/bzBSO1eGaZ

English summary

A worker fainted in assembly due to the uproar of DMK MLAs. He has taken to the hospital by Ambulance.