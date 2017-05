சென்னை முகப்பேர் நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி 8 வயது சிறுமி பரிதாப பலி!

சென்னை முகப்பேர் நீச்சல் பயிற்சி மையத்தில் உள்ள குளத்தில் மூழ்கிய 8 வயது சிறுமி மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துவிட்டார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A girl named Andriya from Mogappair who had gone to Swimming pool was drowned. JJ Nagar police probes.