சென்னை தி. நகரில் இளம்பெண்ணுக்கு கத்திக்குத்து - பட்டப்பகலில் பயங்கரம்

சென்னை தி. நகரில் இளம்பெண்ணை கத்தியில் குத்திவிட்டு தப்பியோடிய வாலிபரை பொது மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

English summary

A young man stabbed a young woman at T.Nagar in Chennai. public traced and beat the young man at last handed over to the police.