மணப்பெண் கோலத்தில் இளம் பெண் போராட்டம் - நெல்லையில் பரபரப்பு

நெல்லை அருகே நிச்சயம் செய்யப்பட்ட இளைஞருடன் திருமணம் செய்து வைக்கக்கோரி இளம் பெண் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A young woman protest in Nellai. She is demanding that she wants to marry a person who got engaged with her.