புதிய வாகனங்களை பதிவு செய்ய ஆதார் கார்டு கட்டாயம்: தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத்துறை

புதிய வாகனங்களை பதிவு செய்ய ஆதார் கார்டு கட்டாயம் என தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத்துறை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu state Transport corporations has announced that Aadhaar card is mandatory to register new vehicles. Since the announcement on the first of April and will come into force.