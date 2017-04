ஆதார் அட்டையின் ரகசிய விவரங்கள் திருட்டு.. 8 இணையதள நிறுவனங்கள் மீது எப்ஐஆர்: டெல்லி போலீசார் அதிரடி

ஆதார் அட்டையின் ரகசிய விவரங்களை திருடிய 8 இணையதள நிறுவனங்கள் மீது டெல்லி போலீசார் எப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

Delhi police has register FIR against 8 internet companies, who hacked Aadhaar details.