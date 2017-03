சான்றிதழ்களில் மாணவர்களின் படம், ஆதார் எண் கட்டாயம்... பல்கலைக்கழகங்களுக்கு யுஜிசி அதிரடி உத்தரவு

சான்றிதழ்களில் மாணவர்களின் புகைப்படம், ஆதார் எண் கட்டாயமாக இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Photo and Aadhar card number and the location must be placed in the Certificates of the students UGC have ardered to universities. This decision has been taken in order to prevent false certificates.