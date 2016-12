ராமமோகன் ராவ் வீடு அருகே ஆம் ஆத்மி தொண்டர் மீது தாக்குதல்!

வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றும் வரும் ராமமோகன் ராவ் வீடு அருகே ஆம் ஆத்மி தொண்டர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Aam Aadmi Cadre who soughting slogans infront of Tamilnadu Chief Secretary Ram Mohan Rao's house was attacked by Anna Nagar residents.