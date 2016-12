திருச்சி சிவாவையும் சசிகலா புஷ்பாவையும் இணைத்து அநாகரீகமாக பேசிய ஆவடி குமார்

ராஜ்ய சபா எம்பிக்களான திருச்சி சிவாவையும், சசிகலா புஷ்பாவையும் சேர்த்து தொலைக்காட்சியில் ஆவடி குமார் அநாகரீகமாக பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

ADMK wokers beaten MP sasikala pushpa's husband and her lawyer who were gone to file a nomination for the post of General secretary of ADMK. abouth this issue Aavadi kumar was speaking indecently about Rajya sabah MPs Trichy Siva and Sasikala pushpa in live program.