ஆவின் பால்கோவா இலவச டோர் டெலிவரி வேண்டுமா?.. உடனே போனைப் போடுங்க!

கோயம்பேடு தெற்காசிய விளையாட்டு கிராமத்தில் “இல்லம் தேடி வரும் ஆவின்” என்ற சேவையின் மூலம் ஆவின் பொருட்களின் டோர் டெலிவரி விற்பனையை அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Aavin milk and its milk products will be given free door delivery. This system was inaugurated by Minister Rajendra Balaji at South Asian Federation (SAF) Games Village, Koyambedu.