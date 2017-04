அரசு சின்னமான ஆயி மண்டபத்தை தரைமட்டமாக்குவோம்... வாட்ஸ்அப் மிரட்டலால் புதுவையில் பரபரப்பு

புதுவை அரசு சின்னமான ஆயி மண்டபத்தை தரைமட்டமாக்குவோம் என்று வாட்ஸ்அப்பில் மிரட்டல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

English summary

Puducherry Aayi Mandapam should be destroyed, what app threaten goes viral.