ராமேஸ்வரத்தில் வேகமாக வளரும் அப்துல் கலாம் மணி மண்டபம்... ஜூலை 27-ல் மோடி திறக்கிறார்

ராமேஸ்வரத்தில் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமுக்கு மணி மண்டபம் கட்டும் பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. ஜூலை 27ம் தேதி பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு திறந்து வைக்கிறார்.

English summary

Former President Abdul Kalam's Mani Mandapam is contructing in Rameswaram with Rs. 15 crores worth. On July 27th, PM Narendra Modi will inaugurate.