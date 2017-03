மானம் காக்கும் ஈனப்பெருஞ்சுவரே... ஸ்டாலின் மானத்தை வாங்கிய திமுக போஸ்டர்

மார்ச் 1ம் தேதி மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது மு.க.ஸ்டாலினை வாழ்த்தி பல போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டன. ரொம்ப ஆர்வக் கோளாறில் ஒருவர் எப்படி போஸ்டர் அடித்திருக்கிறார் என

English summary

DMK cadre stuck poster on the wall to wish Stalin’s birthday. But absurd spelling mistake in the poster, which insulted M K Stalin.