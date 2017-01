விபத்தில் சிக்கியவர் செல்போன் திருட்டு- அடையாளம் காண உதவ போலீஸ் வேண்டுகோள்!

ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்து உயிருக்கு போராடி வரும் இளைஞரின் அடையாளம் காண உதவுமாறு போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Chennai police seeking help to identiy on a youth who met an accident now he admitted in Hospital.