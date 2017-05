மீனம்பாக்கத்தில் பெரும் டிராபிக் ஜாம்.. அடுத்தடுத்து 5 கார்கள் மோதிக் கொண்டதால் பரபரப்பு

சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்த விபத்துகளால் அங்கு போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

5 cars and two wheelers are dashed near Meenambakkam. Heavy traffic jam in that area. 5 were injured in this accident and admitted in the nearby hospital.