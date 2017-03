கொடைக்கானலில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து.. சிறுமி பலி.. 25 பேர் படுகாயம்

கொடைக்கானலில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் சிறுமி ஒருவர் பலியாகியுள்ளார்.

English summary

A girl was killed and 25 were injured in an accident in Kodaikanal today.