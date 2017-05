லாரி மீது கார் மோதல்: 3 பேர் பலி... திண்டிவனம் அருகே பரிதாபம்

திண்டிவனம் அருகே லாரி மீது கார் மோதியதில் 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டனர்.

English summary

3 people from Chengam taluk were on their way to Tindivanam today in a car. Near Olakkoor road, car's tyre bursts and it goes here and there. Finally the car hit on the lorry and all the 3 in the car were died on spot.