நெல்லை அருகே தனியார் பேருந்து மோதி பெண் உயிரிழப்பு.. பேருந்து சூறை.. பதற்றம்.. போலீஸ் குவிப்பு

நெல்லை அருகே தனியார் பேருந்து மோதி பெண் உயிரிழந்ததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் பேருந்தை சூறையாடினர்.

English summary

A bus hit a lady in Neelai. In this accident the lady died on the spot. People of the village damaged the bus and started road blockaded.