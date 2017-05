மனோஜ் சாமியாரும் ஒரு ஹவாலா புரோக்கர்தானாம்... பரபர தகவல்!

கோடநாடு கொலையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மனோஜும் ஹவாலா ஏஜென்ட் என்று போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

Kodanadu murder and theft case accused Manoj is links with hawala agents, it has been revealed in Police probe say sources.