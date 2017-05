ஜெயலலிதாவின் பணத்தைக் கொள்ளையடிக்கவே கொடநாடு கொலை - நீலகிரி எஸ்.பி முரளி ரம்பா: வீடியோ

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவில் இருந்த பணத்தைக் கொள்ளையடிகவே அங்கு காவலர் கொலை செய்யப்பட்டார் என நீலகிரி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் முரளி ரம்பா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Accused planned to loot the money in Kodanadu bunglow said Nilgiri S.P Murali Ramba