கரண்ட் கட், பதட்டத்துக்கு மத்தியிலும் கூவத்தூரிலேயே முகாமிட்டிருக்கும் சசிகலா

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் உள்ளவர்களை போலீசார் வெளியேறக் கூறியும் சசிகலா உட்பட அனைவரும் அங்கேயே முகாமிட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After the supreme court judgement on the asset case Sasikala not yet surrendered. Still She is in Koovathoor Resort.