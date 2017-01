பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீச்சு.. கள்ளக்காதலன் கைது! பரபரப்பு வாக்குமூலம்

வேலூர் அருகே பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீசியது அவரது கள்ளக்காதலன் என தெரியவந்துள்ளது. பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீச வேறுறொரு போலீஸ்காரர் திட்டம் போட்டுக்கொடுத்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Illicit lover threw acid on woman police Lavanya. The illicit lover prabakaran says that Lavanya has contact with many. Because of that only he threw acid in the face. Now that person has been arrested. and police searching for another two.