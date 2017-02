மக்களுக்கு விரோதமான செயல் தமிழகத்தில் நடந்துள்ளது - ஸ்டாலின்

மக்களுக்கு விரோதமான செயல் தமிழகத்தில் நடந்துள்ளதாக திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working leader MK Stalin said that Action taken in Tamilnadu is against the people. Sasikala has been chosen as the leader of the AIADMK legislature committee for this Stalin Said like that.