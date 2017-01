வருமான வரித்துறைக்கு எதிரான கருத்து.. ராம மோகன ராவ் மீது நடவடிக்கை பாயும்: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

வருமானவரித் துறையின் நடவடிக்கையை கண்டித்து பேசிய (தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர்) ராமமோகனராவ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

English summary

Union minister Pon.Radhakrishnan assures action will be taken against Rama mohana rao.