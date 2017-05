‘தல’ அஜித்தின் 46வது பிறந்தாள்… அவர் வாழ்க்கையின் மறக்க முடியாத தருணங்கள்.. உங்களுக்காக: வீடியோ

திரைப்பட நடிகர் அஜித்தின் 46வது பிறந்த தினம் இன்று. அவர் வாழ்க்கையின் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.. இதோ உங்களுக்காக…

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Ajith Kumar celebrates today his 46th birthday. Here some important moments about him.