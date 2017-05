வருமான வரி அலுவலகத்தில் நடிகர் சரத்குமார் 3வது முறையாக ஆஜர்!

அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் வருமான வரி அலுவலகத்தில் 3வது முறையாக வருமான வரி அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகியுள்ளார்.

English summary

All India Samathuva Makkal Katchi leader Sarathkumar appeared before income tax offocials for the third time.