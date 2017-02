எதற்காக.. யாருக்காக இந்த அவசரம்.. என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை.. நடிகர் ஆனந்த் ராஜ்

எதற்காக இந்த அவசரம்.. யாருக்காக இந்த அவசரம் என்று நடிகர் ஆனந்த் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Actor Anand Raj opposed Sasikala to become a chief minister of Tamil Nadu.