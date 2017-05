ஜெயலலிதாவை விட தாம் சிறந்த முதல்வர் என்கிறாரா எடப்பாடி?... ஆனந்தராஜ் ஆவேசம்

ஜெயலலிதாவை விட தாம் சிறந்த முதல்வராக திகழ்வதாக கூறுகிறாரா எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்று நடிகர் ஆனந்தராஜ் கேள்வி எழுப்பினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Anandraj asks 1,570 files were signed by Edappadi means, what he is trying to say? Whether he means that he is performing better than Jayalalitha?