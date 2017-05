சசி குடும்ப நிதி ஒதுக்கீட்டுக்காக மட்டுமே கோப்புகளில் எடப்பாடி கையெழுத்து..நடிகர் ஆனந்தராஜ் விளாசல்

சசி குடும்பம் ஆதாயம் அடையும் வகையில் நிதி ஒதுக்கீட்டுக்காக மட்டுமே தமிழகத்தில் பல்வேறு கோப்புகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கையெழுத்திட்டுள்ளாரே தவிர மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களுக்காக அல்ல என்று நடிகர் ஆ

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 12:17 [IST]

English summary

TN govt has signed files based on money. The govt has to release white report, says Actor Anandraj.