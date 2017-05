அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏ-க்களுக்கென தேர்வுகள் இல்லாததால்தான் தெர்மாகோல் கூத்து ஆனந்தராஜ் பொளேர்

மருத்துவ மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்துவது போல் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏ-க்களுக்கு தேர்வு இல்லாததால் இந்த தெர்மாகோல் கூத்துகள் அரங்கேறுகின்றன என்று நடிகர் ஆனந்தராஜ் தெரிவித்தார்.

English summary

There is no exam for Ministers and MLAs, thats why the thermocol spreading incidents are happened, says Actor Anandraj.