ஜல்லிக்கட்டை நடத்த.. பீட்டா காலில் விழச் சொல்கிறார் நடிகர் ஆனந்தராஜ்!

சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதைவிட சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம் என்பது போல் விலங்கின ஆர்வலர்களிடமே கேட்டு ஜல்லிக்கட்டை நடத்திவிடலாம் என்கிறார் நடிகர் ஆனந்த்ராஜ்.

English summary

Actor Anandhraj has given an idea to life ban on Jallikkattu.