தமிழ்நாடு கல்லூரி மாணவர்கள் குடிகாரர்களா? நடிகர் ஆர்யா விஷம கருத்து!

மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஆர்யா ஏதோ நல்லது சொல்ல வருவது போல இருக்கும் இந்த டிவிட்டர் பதிவு, தமிழ் இளைஞர்கள் குடிக்கு அடிமையானவர்கள் என்று சித்தரிப்பதை போல உள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:25 [IST]

English summary

Actor Arya making fun about Tamilnadu collage students who are the important reason for the Jallikattu protest.