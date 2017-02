எம்ஜிஆரின் சினிமா வாரிசு பாக்யராஜ் ஓ.பி.எஸ்சுக்கு நேரில் ஆதரவு!

எம்ஜிஆரால் தனது சினிமா வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட நடிகர் பாக்கியராஜ் முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Bhakiyaraj supports OPS. After meeting him he declared his support.