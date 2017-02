நடிகர் தனுஷ் பிப்., 28ல் நேரில் ஆஜராக ஹைகோர்ட் மதுரைக்கிளை உத்தரவு

நடிகர் தனுஷ் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. தனுஷ் தங்கள் மகன் என்று மேலூரைச் சேர்ந்த தம்பதிகள் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Madras high court Madurai bench today directed Tamil film actor Dhanush to appear before it on February 28 in connection with a “paternity claim” petition filed by an elderly couple.