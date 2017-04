டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்த தனுஷ் தரப்பு எதிர்ப்பு.. தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்தது ஹைகோர்ட்

மேலூர் தம்பதியின் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்யக் கோரும் மனுவுக்கு தனுஷ் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Dhanush opposes to Melur couple's DNA test petition. His lawyer argued that DNA test will affect the freedom of Dhanush. After hearing arguments of both sides, Judge adjourned the case without mentioning the date.