அரசியலுக்கு வருகிறார் நடிகர் கமல்? ரசிகர்கள், வழக்கறிஞர்களுடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை!

நடிகர் கமல்ஹாசன் இன்று ரசிகர்கள், வழக்கறிஞர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்த இருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Actor Kamal Haasan will hold meeting with his fans on entering to the politics.