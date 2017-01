ஏறுதழுவுதல் என்று சொல்லுங்கள்.. ஜல்லிக்கட்டு மிருகவதை கிடையாது: "விருமாண்டி" சப்போர்ட்

ஏறுதழுவுதல் என கூறுவதில் உள்ள பரிவுத் தன்மை, ஜல்லிக்கட்டு என்ற வார்த்தையில் கிடையாது என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Leading actor Kamal Hassan supports Jallikattu which is banned by the then union government.