நடிகை திரிஷாவுக்கு எதிராக நடிகர் கருணாஸ் போர்க்கோடி... படப்பிடிப்பை நடத்தவிட மாட்டோம் என எச்சரிக்கை

நடிகை திரிஷாவுக்கு நடிகர் சங்க துணைத் தலைவர் கருணாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். நடிகை திரிஷா பீட்டா அமைப்புக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Actor Karunas condemns actress Trisha for supporting Peta. Karunas warning trisha that will not allow trisha for film shooting.