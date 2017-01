ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நடிகர் கருணாஸ் தலைமையில் மனித சங்கிலி.. ராமநாதபுரத்தில்

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை வலியுறுத்தி ராமநாதபுரம் அருகே நடிகர் கருணாஸ் தலைமையில் மனிதச் சங்கிலி போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 12:23 [IST]

English summary

Actor Karunas conducting human chain for supporting jallikattu. Hundreds of people participated in this protest.